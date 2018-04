Dylan a su rester «maître de son destin»

Ça y est, jaunes et rouges ont été réunifiés sous l'impulsion des ambassadeurs Dylan et Yassin, au terme d'un sixième épisode de «Koh-Lanta: le combat des héros» très mouvementé. Le candidat luxembourgeois avait d'ailleurs commencé l'émission passablement énervé, face aux justifications d'Alban qui avait choisi de voter pour l'éliminer au terme du numéro précédent. Quoi qu'il en soit, une fois l'explication terminée, jaune et rouges sont allés se défier dans l'épreuve de confort. Dylan s'en est d'ailleurs bien sorti pour briser les pots de terre et récupérer des bracelets dans l'eau, mais cela n'a pas suffi aux jaunes pour remporter l'épreuve.

Pis, au retour au camp, les jaunes ont retrouvé un feu quasiment éteint. Pascal a alors tout fait pour l'attiser mais de manière peut-être un peu trop virulente. Les flammes se sont emparées de la cabane où se trouvaient les affaires des concurrents. Le sac de Dylan ayant été un peu difficile à sortir, il a été abîmé par le feu. Dylan, tout heureux de voir son bonnet sauvé des flammes, a pris la chose avec philosophie, arborant sa veste brûlée en se demandant si c'était mode. «Je n'ai plus d'affaires à part celles que je porte, ça fait partie du jeu».

Faux bracelets

Mais le gros morceau de la soirée, c'était bien sûr la réunification entre jaunes et rouges, le lendemain. Les jaunes ont été rapides pour désigner Dylan comme ambassadeur pour les représenter auprès de Denis Brognard. «J'ai voulu être maître de mon destin», a dit le Luxembourgeois, qui a su gagner l'adhésion de ses coéquipiers. Du côté des rouges, les discussions ont été plus animées, et intenses. Mais le Luxembourgeois a été tout heureux de se retrouver face à Yassin, pour organiser cette réunification et choisir un candidat à éliminer. Choix qui a là encore été plutôt facile pour les deux hommes.

Mes affaires Heureusement que j’ai encore mon bonnet @KohLantaTF1 @DenisBrogniart @TF1 — Dylan KohLanta AllStars (@dylankohlanta) 20 avril 2018

RÉSUMÉ - Koh-Lanta : Pascal incendie la cabane de son équipe et les affaires de Dylan ! #KohLanta #KohLantaAllStars @Soulpascal2 pic.twitter.com/t5HqdVp2aX — INFOS TV (@InfosTV_Off) 20 avril 2018

La mode se démode, le style jamais. @KohLantaTF1 https://t.co/7z0PUWmDQK — Dylan KohLanta AllStars (@dylankohlanta) 20 avril 2018

Nouveau look pour une nouvelle vie pour Dylan #KohLanta pic.twitter.com/cU78rRztZw — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) 20 avril 2018

Ce sont donc deux ambassadeurs soudés qui se sont présentés sur l'île des jaunes où s'est déroulée la réunification. Autour du feu, ils ont dit être tombés d'accord pour sortir Ludovic du jeu. Celui-ci est donc éliminé, chose qu'il a assez mal prise. En fin d'émission, après un parcours du combattant épique qui a permis à Candice de rafler un second bracelet d'immunité, les candidats en conseil ont également choisi d'éliminer Jérémy, après de long débats sur une sombre affaire de trafic de faux bracelets d'immunité. L'aventure continuera donc la semaine prochaine pour Dylan, l'aventurier luxembourgeois.

(L'essentiel)