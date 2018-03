Le gagnant du «Meilleur pâtissier célébrités» est...

C'est EnjoyPhoenix qui a remporté cette 3e édition célébrités du «Meilleur pâtissier». La jeune femme succède à Jean-Marc Généreux, gagnant en 2017 et à Alizée, qui a gagné en 2016. Lors de la finale, EnjoyPhoenix, Camille Lou, Chris Marques et Jérôme Anthony ont dû réaliser trois pâtisseries: un divorcé, une jalousie et un gâteau pour une demande en mariage. Et c'est la blogueuse qui s'en est le mieux sortie.

Sur Instagram, la blonde a enfin pu partager sa joie avec ses fans. Il faut dire que l'émission avait été enregistrée durant l'été 2017 et que les concurrents ont dû tenir leur langue jusqu'à la diffusion du dernier épisode, mardi.

(L'essentiel/jfa)