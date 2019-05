Julianna Margulies refuse un rôle pas assez payé

On croyait que l'héroïne de «The Good Wife» avait refusé de jouer dans le spin-off de sa série parce qu'elle ne trouvait pas le scénario assez bon. Mais il semble que c'est surtout ce que CBS All Access a voulu faire croire. Interrogée au micro de la radio SiriusXM, Julianna Margulies a assuré qu'au départ, elle avait trouvé que l'idée de la production de «The Good Fight», une série qu'elle dit regarder et «adorer», de faire revenir le personnage d'Alicia Florrick pour trois épisodes était géniale.

«Je leur avais dit: "Où est-ce que je signe? Je suis tellement excitée!"». Là où cela a coincé, c'est que la chaîne voulait la payer en tant que vedette invitée, et non comme une actrice principale. «Je ne suis pas une guest star. J'en serais une si j'allais dans "New York, unité spéciale", parce que ce n'est pas ma série. Je sais que n'importe quel acteur à qui on demanderait de jouer dans son spin-off recevrait au moins 150 000 dollars. J'en suis certaine», a-t-elle martelé.

Pour l'Américaine, c'est avant tout une question de principe: «Je dois ouvrir la voie pour les prochaines actrices, a-t-elle dit. Il faut savoir estimer ce que l'on vaut. Il ne s'agit pas de moi, mais de toutes les autres comédiennes qu'on ne laisse pas s'exprimer ou qui n'en ont pas le courage».

(L'essentiel/jfa)