Agathe Auproux, qui a annoncé son cancer lundi 11 mars 2019 sur Instagram, était de retour à la télé sur le plateau de «Balance ton post!», jeudi 14 mars, sur C8. La jeune femme en a profité pour revenir sur sa maladie. Face à Cyril Hanouna qui lui a demandé pourquoi elle a voulu en parler publiquement, Agathe a expliqué qu'elle avait d'abord tenu à garder son état de santé secret. Elle était alors dans une négation totale de la maladie. «Je vivais une espèce de double vie à l'hôpital et en dehors de l'hôpital. Ça devenait un peu compliqué à gérer pour moi», a-t-elle confié.

Se trouvant «malhonnête» de partager sa vie de tous les jours avec ses followers sur les réseaux sociaux sans rien leur dire, l'ex-chroniqueuse de «Touche pas à mon poste!» ne se sentait plus en phase avec elle-même. «Je voulais absolument que personne ne soit au courant, car je m'étais dit que ça allait être peut-être plus simple à gérer. Je m'attendais forcément à des articles ou des réactions que je n'avais pas envie d'appréhender ou de recevoir. J'en parlais très peu, voire jamais. Et au fur et à mesure du traitement qui est assez lourd mais que je vis très bien, ça devenait complètement schizophrénique. J'étais dans une négation totale de la maladie. Je me persuadais que je n'étais pas malade, et je vivais une espèce de double vie en dehors de l'hôpital. Ça devenait compliqué à gérer pour moi».

Son initiative aura aidé beaucoup de personnes vivant la même situation. Agathe a d'ailleurs reçu énormément de messages de soutien qui lui ont fait «un bien fou». «Je vais bien, je le vis le mieux possible. Ça n'atteint pas mon esprit, mon énergie, je suis toujours la même», a-t-elle assuré.

(L'essentiel/lja)