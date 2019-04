«Dix pour cent» adaptée dans 4 pays, dont la Chine

«"Dix pour cent" va connaître un remake en Chine, en Angleterre, au Canada et en Italie avec notre filiale Palomar», a déclaré Pierre-Antoine Capton, cofondateur et président du directoire du groupe. La série, appelée en anglais «Call My Agent!», a été développée par le producteur Dominique Besnehard.

Elle raconte les aventures d’une agence parisienne spécialisée dans la gestion de la carrière de stars du cinéma, et met en scène de vraies célébrités, qui jouent leur propre rôle avec beaucoup d’autodérision dont Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Jean Dujardin ou Isabelle Adjani.

Succès international

M. Capton avait déjà indiqué en début d’année travailler à une version italienne de la série de France 2, grâce au rachat du producteur transalpin Palomar. La version originale de «Dix pour cent» a rencontré un succès notable à l’international (les trois premières saisons sont disponibles sur Netflix), et une quatrième saison est en développement.

Après Palomar en Italie, le groupe continue à discuter d’acquisitions en Espagne et en Allemagne, a confirmé le dirigeant. En revanche, en France, ses prochaines annonces seront des associations avec des créateurs, comme Gilles de Maistre («Mia et le lion blanc»), ou celle annoncée avec Joann Sfar («Le chat du rabbin»), le groupe disposant déjà d’une force d’attraction suffisante pour se développer. Mediawan veut aussi se renforcer dans les séries et le cinéma, avec par exemple le film «Playmobil», à venir.

(L'essentiel)