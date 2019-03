Ambiance électrique sur le plateau de «Balance ton post!» jeudi soir. Cyril Hanouna s'est pris de bec avec Juan Branco, un avocat des Gilets jaunes. Interrogé sur ce qu'il faisait pour les gens qui sont au chômage, l'homme de loi a répondu qu'il défendait des Gilets jaunes gratuitement tous les jours. «Je ne gagne pas 250 millions d'euros en cinq ans pour faire cette émission», a-t-il ajouté, faisant référence au contrat passé entre Cyril Hanouna et Vincent Bolloré, le patron du groupe Canal.

Cette remarque a passablement agacé l'animateur. «Espèce d'abruti, je ne gagne pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries», a-t-il répondu, déclarant qu'il était le premier à offrir ses plateaux d'émissions pour faire avancer les choses.

«Vous voyez comme ça vous rend fou»

Cette mise au point n'a pas calmé l'avocat. «Dès qu'on dit qu'il y a un problème d'équité et de justice fiscale, là vous n'êtes pas d'accord. Vous dite "Ah non, il ne faut pas imposer les riches". Évidemment que ça vous touche. Vous voyez comme ça vous rend fou», a-t-il poursuivi, énervant encore plus le présentateur qui lui a rétorqué que c'était «sa connerie» qui le rendait fou.

Après plusieurs minutes d'échanges houleux, Cyril Hanouna a annoncé qu'il était en train de créer une association et qu'il demandait de l'argent aux plus aisés. «Je demande à des gens plus aisés, comme moi, de donner chaque année à des mecs qui sont vraiment dans la merde», a-t-il dit. Après l'émission, il a conclu sur Twitter: «On continuera à débattre avec tout le monde et à voir les esprits s'échauffer au nom du débat et de la démocratie».

Merci @KarimZeribi de m avoir aidé à créer @BalanceTonPost et merci à vous d avoir fait de cette émission un grand succès. Et on continuera à débattre avec tout le monde et à voir les esprits s échauffer au nom du débat et de la démocratie. Grand bonheur! Bonne nuit je vs aime ❤️— Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 22 mars 2019

(L'essentiel/jfa)