Le Luxembourg encore au top dans «The Voice Kids»

Une Luxembourgeoise de 7 ans 1/2 s'est qualifiée, samedi soir, pour la demi-finale de l'émission The Voice Kids, sur TF1. La petite Léna, sourire accroché en permanence sur le visage, a séduit son coach Jenifer au détriment de Nathan et Kanesha avec qui elle était invitée à se départager sur le titre «Tombé», de Matt Pokora. La fillette, cadette du programme et originaire de Gonderange, «est bluffante», a glissé Jenifer au moment de faire son choix. «C'est un feu follet, elle fait du bien à tout le monde!»

Léna, pétillante, n'a pas laissé indifférents non plus Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori, autres membres du jury. Elle poursuit donc l'aventure, se permettant même de glisser au micro de Nikos Aliagas, à peine impressionnée par le plateau, que c'est «plus facile (pour elle, ndlr) quand on est devant un public».

Et le Grand-Duché restera même très bien représenté dans la suite de The Voice Kids puisque Naomi, elle-aussi, a dominé cette soirée de battles dans son équipe. Opposée à Marilou et Emilia sur «Rolling in the Deep» d’Adèle, la jeune fille de 12 ans a fait la différence selon son coach, Kendji Girac. Et l'adolescente du Luxembourg a même tapé dans l'œil de nombreux suiveurs de l'émission, sur les réseaux sociaux, qui en font l'une des favorites à ce stade de l'épreuve.

Rappelons que les deux résidentes avaient été sélectionnées à Differdange, en avril 2019.

#TheVoiceKids OUF. Il a gardé Naomi (la future gagnante pour moi). Je peux continuer à t'aimer Kendji — Tiffouille (@Tiffouille_13) September 19, 2020

(nc/L'essentiel)