De nouvelles stars ouvrent les portes de leur maison

Bien avant que les influenceurs et autres starlettes dévoilent l’entier de leur vie et de leur villa à Dubaï, MTV permettait déjà aux téléspectateurs d’entrer chez les célébrités grâce à «Ma maison de star». Dans ce programme, lancé en 2000, des personnalités ouvraient les portes de leur demeure pour une visite guidée allant de l’intérieur de leur frigo aux multiples salles de bains et autres dressings.

Plus de 20 ans après la diffusion du premier épisode, la chaîne musicale américaine a décidé de donner une nouvelle chance à «Ma maison de star» avec des épisodes inédits qui seront visibles dès le 11 août 2021. Pour cette saison, MTV propose d’entrer dans l’intimité du rappeur Big Sean, du mannequin Jordyn Woods, de Scott Disick et du nageur Ryan Lochte, pour ne citer qu’eux. «Nous sommes ravis de présenter une nouvelle version de cette franchise iconique au public du monde entier», a déclaré Nina L. Diaz, présidente du contenu et directrice de la création de MTV Entertainment Group et créatrice du programme original.

Diffusée entre 2000 et 2007 sur MTV, «Ma maison de star» a ensuite été reprises par d’autres chaînes, avant d’être rebootée pour quelques épisodes entre 2010 et 2011. Depuis 2016, c’est une version créée spécialement pour Snapchat Discover qui est proposée. En 21 ans, 103 épisodes ont été diffusés. Celui consacré à l’immense appartement new-yorkais de Mariah Carey, en 2002, est l’épisode qui a été le plus regardé et le plus rediffusé.

(L'essentiel/jfa)