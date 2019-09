Le producteur des Simpson est mort à 54 ans

La chaîne de télévision américaine Adult Swim, qui diffuse la série animée «Rick et Morty», a annoncé la nouvelle ce mardi: «Nous sommes dévastés par la mort prématurée de Mike Mendel. Mike était le cœur de l'équipe productrice de «Rick et Morty». Son fantastique talent et esprit nous manqueront cruellement», ont-ils exprimé dans un communiqué.

J.Michael Mendel a rejoint «les Simpson» à ses débuts en 1989, produisant 207 épisodes de la série, pour lesquels il a remporté trois Emmy Awards. Il a ensuite travaillé comme producteur de «Rick et Morty» de 2013 à 2017, qui lui avait permis de recevoir un quatrième Emmy, l'année dernière.

Anéanti par la nouvelle, son coproducteur a partagé lundi un message sur Twitter: «Mon ami, collaborateur et producteur Mike Mendel s'en est allé. Mon cœur est brisé pour sa famille. Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi à mes côtés, Mike. Je suis détruit», a-t-il écrit.

My friend, partner, and line producer Mike Mendel passed away. I am devastated. My heart breaks for his family. I don’t know what I’m going to do without you by my side Mike. I’m destroyed.