Et maintenant, les danseurs masqués débarquent

La chaîne américaine Fox aime déguiser des personnalités. Après les avoir fait chanter dans «The Masked Singer», elle veut désormais les faire danser dans «The Masked Dancer», une idée qui a germé dans l'esprit d'Ellen DeGeneres, début 2019.

Dans son émission, l'animatrice avait invité des célébrités à danser cachées sous des costumes d'animaux et un jury devait deviner de qui il s'agissait. À l'époque, elle avait écrit à propos de cette séquence: «Elle va conquérir le monde. Vous n'avez jamais rien vu de tel... sauf dans "The Masked Singer"». Et les dirigeants de la Fox ont flairé le bon filon.

«Nous sommes toujours impressionnés par l'impact de "The Masked Singer" sur la culture populaire, mais quand Ellen est arrivée avec sa séquence, nous avons été vraiment étonnés. Nous sommes ravis de collaborer avec elle sur ce nouveau format et de donner un niveau créatif complètement neuf à «The Masked Dancer», a déclaré le président du divertissement non-conventionnel et des émissions spéciales de Fox Entertainement.

Ne reste plus qu'à savoir quand le programme, coproduit par Ellen DeGeneres, sera lancé et combien de numéros sont prévus.

(L'essentiel/jfa)