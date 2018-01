La mère du cascadeur tué s'en prend à Hollywood

John Bernecker avait 33 ans quand il est décédé sur le tournage de la série «The Walking Dead», en juillet 2017, après être tombé d'un balcon. Six mois après la disparition de son fils, Susan Bernecker a pris la parole pour la première fois et accordé une interview à Deadline. L'Américaine ne mâche pas ses mots quand elle évoque le milieu dans lequel évoluait John. Selon elle, l'industrie cinématographique et télévisuelle ne protège pas assez les cascadeurs. «C'est ce que j'entends tous les jours de la part de collègues de mon enfant», dit-elle.

Susan va même plus loin, en comparant le harcèlement sexuel dont sont victimes certaines actrices et la manière dont sont traitées les personnes qui réalisent des cascades sur les plateaux de tournage. «Dans mon esprit, il existe un parallèle entre ces deux mondes. Les gens ont peur de parler parce qu'ils craignent de ne plus pouvoir travailler ou d'être méprisés», explique-t-elle.

Amende de 12 675 dollars

Aujourd'hui, la mère de John veut tout faire pour que ce qui est arrivé à son fils ne puisse plus jamais se produire. Pour cela, elle est en train de créer une fondation qui portera le nom de John. «Le but sera de trouver des manières de rendre les conditions de travail plus sûres pour les personnes qui bossent dans le milieu du cinéma et de la télévision», souffle-t-elle.

Elle espère également pouvoir convaincre le Congrès américain d'augmenter les amendes maximales infligées par l'Occupational Safety and Health Association à des producteurs quand des règles de sécurités sont violées. Pour avoir échoué à protéger des employés contre des risques de chute, Stalwart Films, qui produit «The Walking Dead», a écopé de l'amende la plus haute possible, soit 12 675 dollars (10 611 euros). Une somme que Susan juge ridicule et qui, pense-t-elle, ne changera rien à la manière de fonctionner des sociétés de production: «Ils dépensent la même somme pour nourrir leur équipe pendant deux jours. S'il s'était agi d'un demi-million de dollars, ça aurait attiré leur attention, mais 12 000 dollars, ça ne fait peur à personne».

(L'essentiel/jfa)