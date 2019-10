Un spin-​​off du «Prince de Bel Air» en préparation

En 2016, Will Smith avait juré ses grands dieux dans une interview à Eonline qu'il n'y aurait jamais de reboot ou de spin-off du «Prince de Bel Air». Trois ans plus tard, il semble avoir changé d'avis. Du moins si l'on en croit les informations du Hollywood Reporter.

Dans un portrait consacré à l'acteur américain de 51 ans, le magazine dévoile que la société de production Westbrook Media, fondée par Will et son épouse Jada Pinkett-Smith, travaille sur un spin-off de la sitcom qui mettait en scène le jeune Will, son oncle, sa tante et ses cousins dans le quartier de Bel Air, à Los Angeles. Diffusée entre 1990 et 1996 sur la chaîne NBC, «Le Prince de Bel air» avait permis à Will Smith de se faire connaître dans le monde entier.

(L'essentiel/jfa)