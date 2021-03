Bientôt une série Netflix sur Johnny Hallyday

Les fans du Taulier l'attendaient, ils vont être servis. Une série sur la vie de Johnny Hallyday, décédé en 2019, sera bientôt disponible sur Netflix. Déjà auteur des documentaires consacrés à Karim Benzema, Maître Gims ou encore Tony Parker, Eric Hannezo et sa société Black Dynamite seront aux manettes.

L'occasion pour les fans de voir leur idole sous un autre jour. En plus de nombreuses images d'archives, la réalisation donnera la parole à une dizaine de proches. Parmi eux, la chanteuse Line Renaud ou encore Philippe Labro et Pierre Billon, qui ont collaboré à ses œuvres tout en restant des amis fidèles. En revanche, ses enfants David Hallyday, Laura Smet n'ont pas souhaité s'exprimer. Pas plus que son ex-femme Sylvie Vartan et son épouse Laeticia Hallyday.

Cinq épisodes de 40 minutes seront mis en ligne, avec Johnny lui-même en narrateur. Prévue pour la fin de cette année, la série vise également à faire connaître l'icône à l'international, où le rockeur a souffert d'un déficit de couverture au cours de sa longue carrière.

(th/L'essentiel)