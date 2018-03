Non, il n'y aura pas une 9e saison de «Dexter»

Avec tous les retours de séries annoncés ces derniers mois aux Etats-Unis, pas étonnant que les fans de «Dexter» aient cru que leur programme préféré allait avoir droit à une 9e saison, cinq ans après avoir disparu des écrans. L'affiche qui a circulé sur les réseaux sociaux indiquait même une date de lancement – septembre 2018 – et deux diffuseurs – Showtime et Netlix. Il n'y avait donc aucune raison de ne pas avoir confiance.

Mais il s'agissait d'un canular. Un représentant de la chaîne Showtime a déclaré au site ign.com qu'il n'y avait rien de vrai dans cette affiche. De plus, HollywoodLife a noté qu'un poster du même type avait circulé sur Facebook en 2017. Et, comme si cela ne suffisait pas à briser le cœur des aficionados de «Dexter», un proche de Michael C. Hall a confié au site que l'acteur n'avait aucune envie de se remettre dans la peau du tueur en série qui avait fait de lui une star dès 2006.

«Michael n'est pas fan des reboots et il aimerait être connu pour autre chose que «Dexter». Il apprécie l'impact qu'a eu ce personnage sur sa carrière et sur son compte en banque, mais il veut faire autre chose. Selon lui, la série est terminée et un retour devrait être considéré comme impossible», a déclaré un ami du comédien. Cette fin de non-recevoir de l'Américain enterre tout espoir de retour du feuilleton. Même si Showtime décidait un jour de la faire revivre, la série n'aurait aucun intérêt sans son héros.

(L'essentiel)