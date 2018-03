Le fan club de Sherlock épuise le Dr Watson

La pression des fans, qui en veulent toujours plus, commence à être trop forte pour Martin Freeman. Après avoir reçu quantité de commentaires négatifs après la diffusion de la quatrième saison de «Sherlock», le comédien britannique n'est pas certain de continuer à incarner le docteur Watson aux côtés de Benedict Cumberbatch. Le Britannique de 46 ans a eu du mal à digérer les propos de personnes qui ont qualifié la dernière saison de trop compliquée et de délirante.

«Je crois qu'après la saison 4, il nous fallait une pause. À cause des attentes des téléspectateurs, ce n'est plus très amusant de jouer dans la série. Les gens n'apprécient plus, ils te disent: "Tu ferais mieux de faire ça, sinon tu es un connard", a confié Martin Freeman au quotidien The Telegraph à propos de ce que lui disent certains fans.

Cependant, le comédien est conscient qu'il ne peut pas accuser uniquement les spectateurs pour son manque de motivation. Selon lui, «Sherlock» a placé la barre trop haut lors de sa première diffusion, en 2010: «Quand vous commencez aussi fort que nous l'avons fait en terme de qualité, il est très difficile de maintenir le niveau». Outre les critiques de la quatrième saison de la série, une autre catégorie de fans a le don d'exaspérer Martin Freeman. De fait, un petit nombre de fidèles de «Sherlock» semblent persuadés que le détective et son assistant sont secrètement amants. «Benedict et moi n'avons jamais, mais, jamais joué comme un couple. Nous ne sommes pas amoureux», a-t-il martelé.

(L'essentiel/jfa)