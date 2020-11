«Détruite» par le concours Miss France

Charlotte Bobb, qui débarque dans la saison 5 des «Marseillais vs le Reste du Monde», avait tenté de décrocher la couronne de Miss France 2017. Mais elle n’en garde pas un bon souvenir. Élue Miss Pévèle 2015, élection départementale qualificative pour le concours Miss Nord-Pas-de-Calais 2016, elle n'avait pas remporté la victoire, lors de la compétition l’année suivante. Le jury lui avait préféré une autre candidate et Charlotte s’était retrouvée première dauphine. Or, selon la jeune femme, tout avait été joué d’avance. Elle l’avait alors dénoncé dans la presse.

Interviewée dans StarMag, Charlotte est revenue sur cet épisode traumatisant. «Ce n’est pas le monde que l’on croit... Ce n’est pas rempli de paillettes, c’est juste basé sur l’apparence, confie la blonde. Connaissant mon caractère, c’était sûr que j’allais dénoncer l’injustice que j’ai vécue. C’est une expérience de vie incroyable, mais ça m’a détruite. Certes, je crache dans la soupe, mais être belle physiquement et ne rien dire en acceptant tout ce qu’il se passe: ce n’est pas moi».

Bien plus épanouie dans l’univers de la téléréalité, la Française de 23 ans, qui s’est fait connaître dans «Les Princes de l'amour», en 2019, espère rester le plus longtemps possible sur le petit écran.

(L'essentiel/lja)