«Tu faisais l’unanimité, je t’aime»

Mercredi, une tragique nouvelle a frappé les fans de Koh-Lanta. Bertrand-Kamal Loudrhiri est décédé d’un cancer. Le trentenaire faisait partie de l’équipe de l’Est de la nouvelle saison de l’émission d’aventure diffusée depuis deux semaines sur TF1.

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres actuellement en diffusion.



Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. pic.twitter.com/Z1MKqOmduQ — TF1 (@TF1) September 10, 2020

Sa maladie avait été diagnostiquée après le tournage, réalisé fin 2019 dans les îles Fidji, et il l’avait lui-même révélée fin juillet. «C’est un combat contre le cancer cette fois qui m’attend. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté», avait expliqué le jeune homme, originaire de Dijon. Cette saison lui a été dédiée.

Vendredi, comme vous pouvez l’entendre dans la vidéo ci-dessus, Denis Brogniart, a rendu un hommage touchant à Bertrand-Kamal, en soulignant «son humour, son esprit de compétition, sa tendresse, son sourire et son appétence pour le partage». L’animateur de TF1 poursuit: « Il m’a ému aux Fidji, il m’a bouleversé et impressionné ensuite. Malgré la souffrance, il gardait sa bonne humeur, son altruisme, sa gentillesse et sa tolérance. Cette aventure est le plus bel hommage qu’on peut rendre à celui que tout le monde appelait Be-Ka. C’était son rêve de participer à Koh-Lanta, il a été exaucé», a encore témoigné Denis Brogniart. Ses paroles ont d’ailleurs été saluées sur les réseaux sociaux.

Trop beau le discours de Denis Brogniart, des larmes dès le début... Repose en paix Bertrand-kamal on t’aime #KohLanta2020 pic.twitter.com/1ht8Zt4mxk — ynes (@ktl_yns) September 11, 2020

30 secondes de #kohlanta et je pleure comme une madeleine ! Quel hommage sublime de @DenisBrogniart ! — Thomas Ferro Villechaize (@TomVillechaize) September 11, 2020

À noter encore que l’émission de ce vendredi a été particulièrement suivie. Et le tournage de la prochaine saison aura lieu en France. Une première.

- Denis Brogniart annonce ce vendredi sur Europe 1 que le tournage de la prochaine saison aura lieu en France. Une première. pic.twitter.com/W27SE8H5Ui — INFO Roubaix (@inforbx) September 11, 2020

(L'essentiel)