«France 3» relance «la Carte aux trésors»

Cette émission mêlant aventure et découverte, à travers la résolution d'énigmes mettant en valeur le patrimoine local, a connu trois présentateurs successifs entre 1996 et 2009 : Sylvain Augier (10 saisons), puis Marc Bessou (une saison) et Nathalie Simon à partir de 2006. Programmée en prime time durant l'été, elle avait été arrêtée en raison d'audiences déclinantes, son public étant tombé à moins de 2 millions de téléspectateurs en moyenne, contre plus de 4 millions au début du millénaire.

Après neuf ans de pause, France 3 a fait appel à Cyril Féraud, qui anime notamment sur son antenne les jeux «Slam» et «Personne n'y avait pensé», pour faire renaître l'émission. Pour le moment, quatre épisodes ont été commandés à ALP (filiale du groupe Banijay), spécialiste du jeu d'aventure et le producteur historique de «la Carte aux trésors», ainsi que de son précurseur, «la Chasse aux trésors» de Philippe de Dieuleveult diffusée sur Antenne 2 au début des années 1980.

Des prises de vue encore plus saisissantes

Le premier épisode, diffusé mercredi à 20h55, emmènera les participants à Montpellier et ses alentours, avec une formule fidèle aux fondamentaux du jeu: les candidats (deux par numéro) se déplacent en hélicoptère ou au sol et doivent résoudre une série d'énigmes pour trouver la «rose des vents», et peuvent faire appel aux habitants pour progresser. Celui qui décroche la rose gagne 1 000 euros et peut tenter d'accéder à un coffre contenant le trésor ultime, d'une valeur de 5 000 euros.

«Les dernières années, La Carte aux trésors avait beaucoup changé et s'était transformée en jeu d'aventures plutôt que de découverte du patrimoine. L'idée c'est de revenir aux bases et à l'émission sur le patrimoine, telle qu'elle était à l'origine», explique Pierre-Antoine Boucly, dirigeant de 99% Medias productions, et producteur exécutif pour le compte d'ALP.

Parmi les nouveautés, les hélicoptères de l'émission ont eu l'autorisation de survoler les villes, et sont bardés d'équipements qui promettent des prises de vue encore plus saisissantes. Les smartphones et Internet sont en revanche interdits pour ne pas fausser la résolution des énigmes et pour favoriser l'exploration et la curiosité. «On a envie d'emmener les gens sur des chemins de traverse», assure M. Boucly.

(L'essentiel/afp)