L'aventure s'est terminée pour Danielle

Durant la semaine à la ferme dans l'émission allemande «Bauer sucht Frau» (l'équivalent de «L'amour est dans le pré»), diffusée sur RTL Allemagne, les candidates sélectionnées apprennent à connaître leur hôte. Les histoires ne se terminent pas toujours en conte de fées. Lors de la fête dans la grange, la quinquagénaire Danielle a séduit l'éleveur de bovins allemand Christian et a passé une semaine avec lui dans le Hunsrück.

Au début, tout allait merveilleusement bien avec Christian. La semaine à la ferme a «très bien commencé», se souvient Danielle, qui a livré ses impressions àL'essentiel. Mais petit à petit, le rythme effréné qui lui était imposé par l'éleveur de Rhénanie-Palatinat s'est avéré négatif. «Il me stressait», déclare la Luxembourgeoise.

L'incident sur le tracteur

Le troisième jour, quand Danielle a osé prendre le volant du tracteur, les choses se sont corsées. Comme elle a connu quelques déboires pour gérer les pédales d'accélération et d'embrayage et qu'elle a fini par caler le moteur de l'engin, l'impatient Christian a élevé la voix, faisant monter encore d'un cran le niveau de stress de Danielle. Bien qu'il lui était possible d'écourter son séjour à la ferme à tout moment, elle a préféré poursuivre l'aventure.

Or, alors que Danielle souhaitait simplement rester en contact avec sa famille et ses amis durant son séjour chez le fermier, le fait qu'elle utilise son téléphone portable n'était pas non plus du goût de ce dernier. D'après Danielle, il n'avait de cesse de lui faire des réflexions, comme «Toi et toutes tes amies...». De plus, il ne supportait pas non plus d'entendre la radio en permanence. Pour sa défense, Danielle, qui aime écouter de la musique après le travail, explique que «cela n'a rien à voir avec être fêtarde».

Au terme de la semaine à la ferme, il était clair pour Danielle que l'alchimie n'avait pas opéré. «Je lui ai dit que je ne voulais plus rien avoir affaire avec lui», explique-t-elle. Reste à savoir si elle retentera ce genre d'expérience à l'avenir. Pour l'instant, elle veut «retrouver la paix». Pour autant, elle n'a pas mis une croix sur une vie aux côtés d'un agriculteur. «Je n'ai aucun problème avec l'agriculture. Au contraire, j'adore la nature», conclut-elle tout de même.

(dm/L'essentiel)