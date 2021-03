«Mon authenticité et mon naturel peuvent déplaire»

L’essentiel: Comment êtes-vous arrivé dans «Koh-Lanta»?

Arnaud: C’est un long chemin. Cela fait une dizaine d’années que j’essayais de participer à cette aventure, avec de nombreux courriers. Le casting a duré entre trois et quatre mois, avec des tests physiques, on passe devant un jury, un médecin, un psychologue. Le chemin est long avant d’y arriver. Et cette année, c’était encore plus particulier avec le coronavirus, nous avons dû attendre la veille du départ. Ce n’était pas évident avec les restrictions sanitaires.

Étiez-vous un fan de l’émission?

Je suis un grand fan depuis une vingtaine d’années. Je ne m’entraînais pas spécifiquement mais j’avais une véritable envie d’y participer car ça collait avec beaucoup de mes traits de caractère. J’aime la vie en groupe, être avec du monde, le côté sportif, la nature. Ça réunissait beaucoup de critères. J’avoue que lorsque j’ai su que j’arrivais au bout du casting, j’allais plus à la piscine et courir avec mon fils.

Quelles sont vos qualités pour tirer votre épingle du jeu?

On a pu voir que ce n’était pas forcément mon côté physique et sportif, la plupart des candidats sont bien entraînés, certains font même des sports que je ne connaissais pas! (rires). C’est davantage sur la vie du camp, faire le feu, aller chercher à manger. Je suis toujours volontaire pour ces tâches-là. Je ne vous cache pas que j’avais en tête de tirer mon épingle du jeu sur les épreuves. Et je peux m’appuyer sur mon côté sociable.

Et que redoutiez-vous le plus?

Parfois, mon authenticité et mon naturel peuvent ne pas plaire à certains candidats. Je dis les choses comme elles sont, que ça plaise ou non, je n’ai pas ma langue dans ma poche.

Comment gérer les stratégies et manipulations?

Dans mon portrait, je disais que la stratégie me faisait peur, mais j’avais peur de stratégies mises en place et dont je n’étais pas au courant pour m’éliminer. Mais je me voyais aussi participer aux stratégies mises en place. J’ai aussi un côté stratège qui peut m’aider.

Que vont changer les armes secrètes cette année?

Quand Denis nous l’a annoncé, nous étions un peu dans le flou. Quand il nous a expliqué, on s’est dit que cela pouvait bouleverser complètement l’aventure, sachant qu’il y avait déjà des colliers d’immunité, plus le bracelet noir, les duels dans les conseils. On peut être encore moins maître de l’aventure.

Comment avez-vous vécu le tournage?

J’attendais cela depuis dix ans et j’ai été ravi, je n’ai pas eu de mauvaises surprises. C’était authentique, comme ce que l’on peut voir à la télé. Il n’y a ni restaurant ni hôtel derrière l’île!

