«Le casting All-​​star est quasiment bouclé»

Lancée en 2001, avec le regretté Hubert Auriol à la présentation, l’émission fête ses 20 ans en 2021. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, la production a révélé, il y a quelques semaines, la mise en place d’une saison All-star. Selon les informations du «LeFigaro.fr», le tournage devrait avoir lieu en Polynésie francaise au printemps.

Alors qu’une saison «classique» début vendredi, Denis Brogniart n’a pas échappé aux questions au sujet de la saison suivante, celle du 20ème anniversaire. Même s’il a coutume de ne pas parler de la saison suivante avant que celle en cours ne soit terminée, le présentateur de Koh-Lanta depuis la deuxième saison a donné une petite info pendant l’émission «Buzz TV de TV Magazine». «On part dans quelques semaines. Le casting est quasiment bouclé. Les nouveautés sont actées, validées et bien enregistrées notamment par moi» a-t-il glissé.

Exit les candidats d’autres téléréalités

Il n’en donnera pas plus. «Je peux simplement vous dire que c’est du lourd» a promis Denis Brogniart. Si tous les téléspectateurs espèrent revoir Claude Dartois, candidat emblématique ou le polynésien Teheiura, ils savent déjà qu’ils ne reverront pas certains candidats. En effet, la production a annoncé que les candidats ayant participé à des émissions de téléréalités sont désormais trop éloignés des valeurs de koh-lanta. «Après avoir fait ces téléréalités, aux yeux des téléspectateurs, ils n’ont plus l’aura d’un aventurier.» Exit donc Ines Loucif, Dylan Thiry ou Benoît Assadi et Jesta Hillmann.

(L'essentiel/fro)