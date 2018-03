Les acteurs de «Dawson» réunis 20 ans après

En janvier 1998, les téléspectateurs américains découvraient la vie de Dawson Lerry, Joey Potter, Pacey Witter et Jen Winley, quatre adolescents vivant à Capside, une petite ville au bord de la mer. Un an plus tard, ils débarquaient sur les écrans européens. Un raz-de-marée et un succès qui ne s'est pas démenti pendant six saisons et 128 épisodes. La clé de la réussite? Des thématiques qui touchaient directement les adolescents du début des années 2000: l'homosexualité, la drogue, le sexe, la mort...

Les acteurs ont accepté de se retrouver 20 ans plus tard pour une séance photos organisée par Entertainment Weekly. «Certains d’entre nous s’étaient déjà recroisés au fil des années, mais, aujourd’hui, c’est vraiment la première fois que nous sommes tous réunis», s'est réjoui Katie Holmes, visiblement ravie de retrouver ses acolytes.

@ActorKerrSmith was always the coolest. Glad to see him in this reunion. pic.twitter.com/BtIa24Mf7r — Ryan Anderson is at WonderCon (@Ryans_Ramblings) 28 mars 2018

La jeune femme, qui avait 25 ans quand la série s'est terminée en 2003, a fait beaucoup de chemin depuis. Mariée à Tom Cruise de 2006 à 2012, elle est la maman d'une adorable petite Suri, bientôt 12 ans. Elle a tourné dans une vingtaine de films et fait de nombreuses apparitions à la télévision (elle a notamment interprété Jackie Kennedy).

Ses ex-collègues James Van Der Beek (Dawson) et Joshua Jackson (Pacey), continuent aussi de tourner pour la cinéma et la télévision mais ne se sont jamais vraiment imposés. Seule Michelle Williams (Jen) a réellement réussi à creuser son trou à Hollywood avec des films tels «Le Secret de Brokeback Mountain» (2005), «Shutter Island» (2010), «Blue Valentine» (2010) pour lequel elle a été nommée aux Golden Globes et aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice. D'autres films à succès suivront.

(mc/L'essentiel)