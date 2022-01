Big coupé de l'épisode final de «And just like that»

Bien que Mr. Big ait trouvé la mort dans le premier épisode de «And Just Like That», suite de «Sex and the City», l’acteur qui l’incarnait aurait dû faire une courte apparition à la fin de la saison. D’après les informations obtenues par TVLine, Chris Noth avait tourné une scène à Paris en compagnie de Sarah Jessica Parker, dans laquelle Carrie voyait son mari alors qu’elle dispersait ses cendres dans la Seine.

Seulement, depuis que ces images ont été mises en boîte, plusieurs femmes ont accusé le comédien de 67 ans d’agression sexuelle. Bien que Chris Noth nie les faits qui lui sont reprochés, les producteurs de la série proposée sur HBO Max ont préféré couper la scène de l’épisode qui doit être diffusé le 3 février prochain, estimant qu’elle n’était pas absolument nécessaire, a appris le site américain.

Les trois actrices principales de «And Just Like That» – Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis – se sont exprimées sur l’affaire concernant leur collègue, déclarant qu’elles soutenaient toutes les femmes qui s’étaient exprimées contre Chris Noth.

(L'essentiel/jfa)