Devenir Miss France, «un rêve et surtout un enjeu»

Ilona Robelin a été élue Miss Lorraine 2019 en septembre dernier. Ce samedi, elle concourt pour le titre tant convoité de Miss France au Dôme de Marseille.

Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir une miss?

Il y a deux ans, j'ai subi du harcèlement scolaire au lycée. J'étais totalement perdue, je ne savais plus vers quoi me tourner. Quand j'ai vu qu'il y avait un casting pour se présenter à une élection départementale (NDLR: la Meurthoise a été élue Miss Meurthe-et-Moselle), je me suis dit: «pourquoi ne pas essayer, de toute façon je n'ai plus grand chose à perdre». Finalement, cela a marché et me voila au concours de Miss France!

Comment avez-vous accueilli cette élection de Miss Lorraine en septembre?

Je n'étais pas trop stressée, je me sentais vraiment bien, j'avais hâte de montrer tout le travail qu'on avait fait. Honnêtement, je ne m'attendais pas à être élue. J'ai mis du temps à réaliser.

Quel serait le «truc» à avoir pour devenir miss?

Pour devenir Miss France, je ne sais pas (rire), l'élection n'a pas encore eu lieu. Chaque miss est différente. Selon moi, il faut rester soi-même. Ça ne sert à rien de se créer une personne fausse.

Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidates au titre?

Peut-être le fait que je sois la plus jeune (Elle est âgée de 18 ans, NDLR), je pense que cela joue car j'ai envie de découvrir plein de choses. Être plus jeune aide aussi dans l'aventure. Certaines candidates n'habitent plus chez leur parents et ont leur indépendance depuis des années. Alors, ça leur fait un peu bizarre de retourner dans un cercle où on leur dit quoi faire. Je pense qu'il y en a peut-être qui ont du mal à supporter ça, alors que moi, je vis encore chez mes parents, donc j'ai un petit peu l'habitude. En tout cas, le fait que je sois jeune ne m'empêche pas d'y aller à fond et de me sentir prête à remporter la couronne.

Finalement, ce serait un rêve de devenir Miss France?

Ah oui, ce serait même plus que ça, c'est un enjeu maintenant. Quand on a été élue (miss) en régionale, on s'est toutes dit: «je ne me préoccupe pas de ce que je vais faire à Miss France, car je suis déjà contente d'être élue». Mais maintenant, on entre dans la compétition, on voit les autres et on se dit: «tiens finalement, j'aimerais bien gagner quand même». Miss France reste une belle aventure, on se fait des copines, il n'y a pas de concurrence avec les autres filles.

Obtenir le titre serait aussi une revanche pour votre passé...

Ce ne serait pas une revanche. Être couronnée me permettrait d'avoir une voix plus importante pour parler du harcèlement scolaire et faire passer un message. Je l'ai déjà eue ma revanche. Maintenant, j'ai tourné la page, c'est fini.

Si vous aviez un conseil pour les jeunes filles qui veulent se lancer mais qui n'osent pas...

Qu'il faut foncer, essayer et réessayer si ça ne marche pas la première fois. Il ne faut surtout pas baisser les bras, car cela peut arriver à n'importe qui. L'an dernier, quand j'étais harcelée, que je n'étais pas bien dans mes baskets, jamais je me serais dit que j'allais être élue. Il faut juste y croire un minimum et se donner à fond pour réussir.

(Recueilli par Marine Meunier et Noémie Koppe)