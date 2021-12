Blanche Gardin revient en force sur le petit écran

Connue pour son humour noir et redoutable, Blanche aime raconter sa vie privée et ses névroses dans ses sketchs. Après avoir cartonné avec ses spectacles et enchaîné les rôles au cinéma, la comédienne française de 44 ans a maintenant sa propre série, «La meilleure version de moi-même», dont le premier des neufs épisodes sera diffusé ce lundi soir, sur Canal+.

Sous la forme d’un faux documentaire, on y verra Blanche raconter son quotidien chamboulé lorsqu’elle décide d’arrêter l’humour à cause d’un problème digestif chronique qui la fait beaucoup souffrir. «Elle prend alors une décision de s’engager sur la route du développement personnel, de la quête du bien-être et de la recherche spirituelle afin de devenir une meilleure version d’elle-même», décrit le synopsis.

(L'essentiel/lja)