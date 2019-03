On en sait plus sur «Jane the Novela»

Le 27 mars 2019, les téléspectateurs américains découvriront le début de la 5e et dernière saison des aventures de Jane Gloriana Villanueva. Bien que The CW ait choisi de mettre un terme à la série, les fans ne diront pas vraiment adieu à l'héroïne. La chaîne a décidé de développer un spin-off qui s'appellera «Jane the Novela» et elle en prépare le pilote. Voici ce qu'on sait déjà sur cette probable future série.

Le scénario

L'idée de «Jane the Novela» est que chaque saison soit une adaptation d'un livre écrit par le personnage de la série originale. La première, dont le titre sera «Tar & Roses», se déroulera dans la Napa Valley et mettra en scène Estela, une conservatrice d'art courtisée par le riche propriétaire d'un vignoble alors qu'elle est déjà en couple. La situation la conduira à mener une double vie.

Les acteurs

L'héroïne sera incarnée par Jacqueline Grace Lopez, une actrice peu connue du grand public. Elle aura pour partenaires Marcia Cross («Melrose Place» et «Desperate Housewives»), Hunter Parrish («Weeds» et «Quantico»), ainsi qu'Ivonne Coll, qui incarne la grand-mère de Jane dans «Jane the Virgin». Holland Roden («Teen Wolf»), Benito Martinez («The Blacklist») et Remy Hii («Marco Polo») seront également de la partie. Gina Rodriguez sera la narratrice de la série.

La production

Chez The CW, on ne change pas une équipe qui gagne. «Jane the Novela» sera écrite, réalisée et produite par les mêmes personnes qui se sont occupées de «Jane the Virgin» pendant ses cinq ans d'existence.

