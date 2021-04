Quand les super-​​héroïnes se battent en jupon et corset

Quelques semaines après la sortie sur Netflix de la série «Les Irréguliers de Baker Street», on retrouve un Londres victorien peuplé de surnaturel dans «The Nevers», qui débarque sur Canal+.

Ça parle... d'un mystérieux phénomène qui illumine le ciel londonien, en 1896. Trois ans plus tard, Amalia (Laura Donnelly, «Outlander»), Penance (Ann Skelly, «Vikings») et d'autres «Touchées» ont développé des dons surnaturels (voir l'avenir, faire pousser des plantes, congeler des objets...). Marginalisées, elles se réfugient dans un orphelinat, tandis que l'extérieur les observe avec un mélange de peur et de fascination.

Saviez-vous... que depuis août 2020, Joss Whedon est accusé d'abus de pouvoir sur les plateaux de ces séries et films précédents? Conséquence ou non, cette ancienne icône de la pop culture a quitté «The Nevers» en cours de route, après l'avoir écrite et avoir réalisé les premiers épisodes.

On en pense... plutôt du bien, après avoir vu deux épisodes d'une heure. Ambitieuse, cette série féminine et féministe capte vite l'intérêt grâce à sa beauté et à son élégance. Le soufflé retombe ensuite, la faute à des longs dialogues qui manquent de dynamisme et à un côté cacophonique qui s'éparpille. On regrette aussi que les pouvoirs des «Touchées» soient si peu développés. Par contre, mention spéciale au duo Amalia-Penance, dignes héritières de Buffy, et aux scènes de castagne en jupon, corset et coups de parapluie!

(L'essentiel)