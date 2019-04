Jessica Thivenin quitte «Les Marseillais»

Les fans de Jessica Thivenin sont sous le choc depuis la diffusion de l'épisode de l'émission «Les Marseillais: Asian Tour», sur W9, vendredi dernier. Et pour cause: celle qui est considérée comme la star du programme de téléréalité a annoncé aux autres candidats qu'elle quittait l'aventure, pourtant loin d'être terminée.

Afin de consoler ses followers, l'épouse de Thibault leur a expliqué le lendemain sur Instagram la raison de son départ: «Même si ça a été dur pour moi de prendre cette décision, il était temps pour moi de partir pour rejoindre mon mari, mes toutous, a-t-elle écrit en légende d'une photo où on la voit avec sa petite famille. J'ai préféré rentrer chez moi plutôt que de mal vivre la fin de l'aventure et n'être pas bien. Merci à tous et ce n'est qu'un au revoir».

(L'essentiel/lja)