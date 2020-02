«Les scènes intimes ont été difficiles à tourner»

Pas facile tous les jours le métier d'actrice. Shy'm s'en est rendu compte sur le tournage de la 10e saison de la série «Profilage», dans laquelle elle fait ses débuts de comédienne. La chanteuse, qui incarne une psychocriminologue, a eu beaucoup de mal à tourner une scène où elle se retrouve dévêtue, qui est arrivée assez rapidement dans le planning. «Même si je portais un cache-sexe et des cache-tétons, le fait de me retrouver en petite tenue au milieu d'une équipe qui vous regarde, et en extérieur où il fait très froid, ce n'était pas évident», confie la Française de 34 ans à «Télé 2 semaines».

En plus, lors d'une autre séquence, elle a dû faire semblant de faire l'amour avec l'acteur Vincent Heneine, qui joue son compagnon. «Des scènes plus intimes avec mon partenaire dans la fiction ont aussi été très compliquées à tourner, se souvient-elle. Le fait de se déshabiller, de toucher un corps que l'on ne connaît pas... Même si on a l'impression que je ne suis pas assez habillée dans mes clips, je suis plutôt pudique.»

Malgré tout, Shy'm ne regrette pas son expérience devant les caméras. On la verra dans le feuilleton policier dès le 12 mars, sur TF1. Elle espère pouvoir rempiler dans la prochaine saison. «J'étais pétrifiée, mais je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça», dit-elle.

Regardez Shy'm sur le tournage de la 10e saison de «Profilage»:

(L'essentiel/lja)