Une petite fille dans «Scènes de ménages»

Gros changement en perspective pour «Scènes de ménages». Un nouveau personnage devrait faire son apparition dans la prochaine saison, révèle Télé Loisirs. Selon le magazine français, M6 et la production de la série souhaitent que Chloé, la petite fille d'Emma et de Fabien, apparaisse à l'écran.

Bien que le couple ait été introduit il y a plus de six ans dans le programme, leur bébé n'a jamais été montré à l'image. La production avait justifié ce choix par un souci de clarté, rappelle Télé Loisirs. En effet, comme les épisodes de «Scènes de ménages» sont diffusés plusieurs fois, il était préférable de ne pas voir Chloé, afin d'éviter qu'elle apparaisse nourrisson dans un épisode et enfant dans le suivant, créant la confusion dans l'esprit des téléspectateurs.

Manu depuis janvier 2017

Les castings pour trouver celle qui incarnera Chloé sont en cours et les premières scènes avec la fillette seront tournées dans les prochains mois. Il faudra patienter un peu avant de les découvrir, puisqu'elles ne devraient pas être diffusées avant la rentrée 2018.

Il s'agira du deuxième enfant d'un couple de «Scènes de ménages» à apparaître devant les caméras. En janvier, c'est Manu, le fils de Liliane et de José, qui est arrivé en chair et en os dans le programme. Il est incarné par Paul Lefèvre.

Les premières images de Manu, le fils de Liliane et de José, dans «Scènes de ménages».





(L'essentiel/jfa)