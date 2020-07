Dupont de Ligonnès retrouvé grâce à Netflix?

Et si un programme de Netflix aidait à résoudre l’une des affaires criminelles les plus retentissantes de ces dernières années? La série documentaire «Les enquêtes extraordinaires», dont les six premiers épisodes ont été mis en ligne le 1er juillet 2020, pourrait bien permettre de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, ce Français qui est soupçonné d’avoir tué sa femme et ses quatre enfants dans leur maison de Nantes en 2011, avant de disparaître dans la nature.

Interrogé par «Variety», l’un des producteurs du programme a assuré que son équipe et lui avaient reçu un indice «intéressant» d’une personne qui avait regardé «La maison de l’horreur», le numéro consacré à ce fait divers qui a fait parler dans le monde entier.

«Il nous a envoyé une photo et c’était frappant»

«Quelqu'un qui était à Chicago, sur Lake Shore Drive je crois, et qui venait de voir l’épisode, a entendu un mec parler français qui ressemblait à Dupont de Ligonnès. Il nous a envoyé une photo et c’était frappant, alors on a fait suivre cela aux autorités», a déclaré Terry Dunn Meurer. L’Américain est certain que la portée internationale des programmes de Netflix peut permettre d’aider à arrêter le fugitif, s’il est vivant.

Depuis le lancement des «Enquêtes extraordinaires», les producteurs ont reçu plus de 2 000 messages de personnes persuadées de posséder la clé d’une affaire traitée dans la série. «Nous avons cinq à six personnes qui travaillent sur les indices que nous recevons et faisons en sorte qu’il y ait toujours quelqu'un sur le site pour les lire», a fait savoir Terry Dunn Meurer, par ailleurs cocréateur de la version originale des «Enquêtes extraordinaires» en 1987.

