Chloe Bennet lâche «Les Super Nanas»

Cinq mois après que sa participation aux «Super Nanas» a été officialisée par The CW et après avoir commencé le tournage d’un épisode pilote qui a finalement fini à la poubelle, Chloe Bennet s’en va, a appris «Variety». L’actrice de 29 ans avait été choisie pour incarner Belle, aux côtés de Dove Cameron (Bulle) et de Yana Perrault (Rebelle) dans le remake en live action de la série animée.

Selon le magazine américain, c’est l’agenda chargé de Chloe qui est en cause. Warner Bros. Television voulait en effet que la jeune femme s’engage pour une plus longue période afin de pouvoir produire un nouveau pilote, mais elle avait déjà donné son accord pour d’autres projets. Le casting destiné à lui trouver une remplaçante sera organisé durant l’automne 2021.

En plus de Dove Cameron et Yana Perrault, les autres acteurs du premier pilote ont entamé des discussions avec la production pour reprendre leur rôle. Il s’agit de Donald Faison (Professeur Utonium), Nicholas Podany (Mojo Jojo) et Robyn Lively (Sara Bellum).

(L'essentiel/jfa)