Maya Thurman sur les traces de ses parents

Belle et charismatique, Maya Thurman a de qui tenir. Tout comme ses parents, Uma Thurman et Ethan Hawke, l'Américaine de 19 ans a bien l'intention de faire une brillante carrière d'actrice. Elle ne pouvait donc pas rêver mieux que d'intégrer le casting de la troisième saison de «Stranger Things», série de Netflix qui connaît un succès phénoménal dans le monde entier.

Dans la série fantastique qui se déroule dans les années 1980, Maya incarnera Robin, une fille «alternative, intelligente et taquine», qui s'ennuie ferme et rêve d'un peu d'excitation. Et la jeune femme va en trouver bien au-delà de ses espérances en découvrant un sombre secret que recèle Hawkins, sa ville natale du Midwest américain. Ravie de faire partie de cette nouvelle aventure, Maya ne cache pas sa joie. «Je suis déjà prête pour le tournage, et j'espère qu'il va bientôt commencer», s'est-elle réjouie sur Instagram. Jusqu'à présent, la jeune comédienne a joué dans la minisérie «Little Women» et dans le thriller «Ladyworld».

Alors, à quoi faudra-t-il s'attendre dans le prochain volet de «Stranger Things», qui sera diffusé sur Netflix en 2019? Les choses devraient devenir encore plus étranges que dans les saisons précédentes, d'après les créateurs de la série. «L'an dernier, nous avions eu beaucoup de petits moments à suspense à la fin de la saison, expliquent Matt et Ross Duffer au Hollywood Reporter. Nous ne voulions pas refaire la même chose cette fois-ci. On voulait que la saison 3 débute sur de nouvelles bases». Il ne reste donc plus qu'à patienter.

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)