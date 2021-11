«Alison» fait ses adieux à «Plus belle la vie»

Après cinq ans passés au Mistral, Myra Tyliann a décidé de quitter «Plus belle la vie», dans laquelle joue Théo Curin. Son départ de la série s’est déroulé dans l’épisode diffusé le vendredi 26 novembre 2021, sur France 3. Quelques heures plus tôt, l’actrice de 24 ans, qui jouait Alison dans le feuilleton français qu’avait abandonné Fabienne Carat en 2020, avait annoncé la nouvelle à ses abonnés sur Instagram.

La jeune femme a expliqué qu’elle souhaitait désormais avancer dans sa carrière musicale. «Grâce à ce rôle, je me suis auto-produite dans la musique pendant ces cinq années. Et aujourd’hui, ça me vaut la chance de me développer aux côtés d’un label», a-t-elle écrit. Elle a ensuite remercié la production de lui avoir fait confiance et de lui «avoir enseigné l’effort et la constance», ainsi que les fans de «Plus belle la vie» pour leur amour inconditionnel.

(L'essentiel/jfa)