Maximilien Dienst s'est fait virer de la RTBF

La RTBF n'a pas traîné. Un jour après que sudinfo.be a annoncé que Maximilien Dienst était devenu manager d'un bar de striptease en Thaïlande, la chaîne a décidé de ne plus collaborer avec celui qui était l'un des deux animateurs de l'émission «Max et Fanny».

«Malgré les compétences culinaires incontestables et la personnalité forte de Max, ce choix de vie est incompatible avec l'image attendue des personnalités qui représentent la RTBF et la culture de l'entreprise de média de service public», a indiqué le diffuseur dans un communiqué. Ce licenciement provoque donc l'arrêt de «Max et Fanny».

Candidat de la saison 8 de «Top Chef», sur M6, Maximilien Dienst avait confié en juillet 2019 qu'il avait rencontré Dieu et partait s'installer en Thaïlande. Il avait alors avoué avoir des projets dans ce pays, mais préférait ne pas en dire plus tant qu'il n'y avait rien de concret.

(L'essentiel/jfa)