Du rab de Cyril Hanouna à la rentrée

L'animateur de «Touche pas à mon poste!», devenu «Ce soir chez Baba» depuis le début du confinement en France, fourmille d'idées. Après la diffusion mercredi 1er avril d'un numéro spécial pour les 10 ans de «TPMP», Cyril Hanouna a fait savoir qu'il préparait une nouvelle émission en prime time intitulée «La grosse chariade».

«Il y aura le même casting que le 1er avril, on va se poser des questions, on se dira tout, on se racontera tout comme si on était autour d'une table dans un café. Je le sens très bien», a fait savoir le présentateur, ajoutant que son idée avait été validée par le président de C8, Franck Appietto.

À la rentrée, les téléspectateurs de C8 retrouveront donc Kelly Vedovelli, Franck Gastambide, Booder, Bigflo & Oli, Gad Elmaleh ou encore Elie Semoun en grande discussion avec Cyril Hanouna.

(L'essentiel/jfa)