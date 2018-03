Ils vont transformer les tatouages ratés

Le programme est construit autour d'une idée simple: une personne qui regrette un tatouage doit choisir entre trois «transformeurs» celui qui aura pour mission non pas de le faire disparaître, mais de le transformer en une nouvelle œuvre d'art.

L'atout de «Tattoo Cover: sauveurs de tatouages», qui captivera aussi les non-adeptes de tattoos, tient dans la personnalité des «transformeurs»: Diego Moraes, 36 ans, Amy Mymouse, sosie d'Amy Winehouse de 32 ans, et Marty Early, 26 ans. Si tous trois sont des tatoueurs reconnus, ils ont laissé leur ego de côté pour former une équipe. Il faut dire qu'ils devront non seulement compter sur leur talent, mais aussi sur leur charme et leur force de persuasion pour remporter le droit d'exercer.

Les magiciens des aiguilles en verront des vertes et des pas mûres en matière de tatouages difficiles à assumer, comme celui de Sébastien, un Pikachu, que l'organisateur de soirées branchées s'est fait reproduire sans réfléchir sur le bras.

Et comme derrière chaque motif se cache une histoire personnelle, les artistes feront de belles rencontres humaines, chargées d'émotions. Diego aura notamment l'émouvante tâche de s'occuper d'une femme qui ne supporte plus sur sa chair le souvenir de son ex-mari qui l'a abandonnée.

L'émission «Tattoo Cover», produite par Coyote, est adaptée du programme «Tattoo Fixers». Cette dernière cartonne au Royaume-Uni depuis 2015.

(L'essentiel/Julien Delafontaine)