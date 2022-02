Les premières images de «Stars à domicile» dévoilées

L’émission des années 2000 «Stars à domicile», qui rassemblait jusqu’à 7 millions de téléspectateurs à l’époque, va faire son retour le 18 février sur «TF1». Une première bande-annonce a été dévoilée. Clara Luciani, Gims, Soprano et Julien Doré se prêteront au jeu.

Un second épisode sera, quant à lui, diffusé le vendredi 25 février, avec cette fois-ci, Angèle, Amel Bent, Kendji Girac et Marc Lavoine. Pour rappel, le principe du programme était de convier des stars au domicile de leur plus grand fan et de leur réserver ainsi une surprise exceptionnelle.

(L'essentiel)