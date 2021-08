«Je suis dans une relation polyamoureuse»

Tout juste arrivée dans la série «Ici tout commence», sur TF1, sous les traits d’Ambre, Claire Romain a de quoi séduire les téléspectateurs. Il faut dire que son rôle d’étudiante dans l'institut gastronomique Auguste Armand «pas douée en cuisine» lui ressemble étonnamment. «C’est aussi mon cas dans la vraie vie, je suis très nulle en cuisine», confie la comédienne dans «Télé-Loisirs».

En plus, son personnage entretient une relation libre avec Solal, son petit ami dans la fiction. Une situation qui fait aussi écho à sa vie privée. «Je suis moi-même dans une relation polyamoureuse. Si je suis en couple depuis six ans, j’ai quand même d’autres relations avec d’autres gens, comme Ambre. Mon copain est en Espagne et ça me fait plaisir qu’il ne soit pas jaloux. Il n’y a pas d’appartenance. Après, Ambre a une façon de parler un peu plus enfantine, elle a 20 ans, et moi j’en ai 26.»

D’autres points communs encore? «Je ne suis pas aussi féministe qu’elle mais j’aimerais bien. Néanmoins, comme Ambre, je suis assez speed, joyeuse et pétillante, ajoute Claire. Je porte aussi beaucoup d’habits de couleur. Je me reflète pas mal dans sa manière d’être, elle est déterminée et voit bien les choses.» La jeune femme semble aussi avoir le même courage que celle qu’elle incarne dans le feuilleton. À l’âge de 17 ans, Claire avait quitté son domicile familial pour rejoindre l’Espagne. Cela n’avait pas été facile, mais elle ne le regrette pas. «Ambre a galéré et elle s’accroche à ses rêves», constate-t-elle.

(L'essentiel/lja)