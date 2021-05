Pour réussir à tout faire, Emerald Fennell a un secret

Emerald Fennel, oscarisée pour le scénario de «Promising Young Women», qu’elle a également réalisé est l’une des artistes les plus en vue de cette année.

Le Coca! Je n’ai aucun problème à bosser seize heures par jour sur plusieurs projets si j’ai une boisson qui me donne de l’énergie. Je me suis toujours mis beaucoup de pression pour réussir ce que j’entreprends. C’est un mélange d’adrénaline, de stress, de joie, de colère et de rire. Ma mère et mon père m’ont appris à ne jamais cacher mes émotions et à ne pas me limiter dans mes désirs.

On ne peut rien vous cacher (rires). J’ai passé quatre mois dans la maison de mon enfance. C’était génial de retrouver ma famille, mais c’était aussi bizarre d’être dans la chambre de mon enfance, où presque rien n’avait changé. Le plus drôle est que l’héroïne de «Promising Young Woman», Cassie, vit aussi chez ses parents. J’étais cependant beaucoup plus heureuse dans ma famille que Cassie dans la sienne.

Il n’y a rien d’autobiographique. À la base, je voulais écrire une comédie dingue et noire comme celle des frères Coen. J’ai voulu insuffler de l’humour noir dans mon film pour ne pas en faire un simple drame. Cassie ne veut qu’une chose: des excuses publiques de ces hommes qui l’ont maltraitée. Mais les choses ne sont jamais aussi simples.

J’étais enceinte de notre fils durant le tournage de «Promising Young Woman» et j’attends mon second bébé alors que je prépare une pièce de théâtre à Londres. Qui a dit qu’une femme ne pouvait pas faire mille choses à la fois (elle éclate de rire)?

(L'essentiel/Henry Arnaud, Hollywood)