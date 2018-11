Karine Ferri s'exprime sur les photos dénudées

Il y a un mois, Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs sortaient du placard des photos dénudées de Karine Ferri, ouvrant ainsi les hostilité entre entre C8 et TF1. Évoquant un «harcèlement moral» dans un communiqué, la première chaîne privée a décidé de venir en aide à son animatrice, en indiquant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait été saisi. Depuis, la principale intéressée s'est murée dans le silence et a fermé son compte Twitter.

C'est dans les colonnes du Parisien que la présentatrice de «DALS» a mis les choses au clair, ce mercredi: «J'ai fait ces photos à l'âge de 18 ans: un âge où l'on est naïf. Elles ont été vendues à mon insu et se sont retrouvées en Une d'un magazine, comme si j'avais posé pour eux. Ce qui est faux. J'ai porté plainte aussitôt et j'ai gagné le procès. Faites en 2000, elles ont été interdites de diffusion en 2004. Dix-huit ans plus tard, ces photos ressortent sans autorisation. Pourquoi? Quelle est l'idée? Cela a été fait volontairement pour nuire. Maintenant, les choses suivent leur cours et je fais confiance à la justice.»

(L'essentiel/szu)