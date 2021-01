Nouvelle émission de téléréalité pour Nabilla?

Devenue célèbre grâce à une émission de téléréalité, Nabilla s’est peu à peu éloignée de cet univers pour se lancer dans la création de sa marque de cosmétiques. En 2020, elle avait retrouvé le petit écran, mais en tant qu’animatrice pour «Love Island France», sur Prime Video. L’expérience avait cependant tourné court, la faute à la pandémie de Covid-19 qui avait obligé la production à arrêter prématurément le tournage.

Aujourd’hui, la maman du petit Milann, 1 an, serait sur le point de faire son retour à la télévision. Du moins selon les informations obtenues par Aqababe. Le blogueur a annoncé dans sa story Instagram que la société de production Banijay («Les Ch’tis», «Les Marseillais», «Touche pas à mon poste!») avait signé un contrat avec Amazon pour une émission dont la star serait Nabilla.

Le programme tournerait autour de l’influenceuse, de sa famille et de ses affaires. Toujours d’après Aqababe, le tournage commencera le 18 janvier 2021, à Dubaï, pour se terminer trois semaines plus tard. Des scènes seront également tournées à Venise et en Suisse. Durant les fêtes de fin d’année, l’ex-star était venue rendre visite à sa mémé et avait aussi fait quelques achats .

Sur Twitter, Nabilla a réagi aux nombreux articles publiés sur l’annonce d’Aqababe et elle a été catégorique: tout est faux. «Stop les mytho, y’a pas de téléréalité! Je ne fais et ne ferai plus jamais de téléréalité! Même pour un milliard», a-t-elle écrit.

(L'essentiel/jfa)