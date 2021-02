«Le polar, meilleur moyen de faire une première série»

«L’essentiel»: Comment avez-vous accueilli la nouvelle de l’acquisition par Netflix?

Christophe Wagner: C’était difficile de garder le secret car on le savait depuis des mois. C’était une grande surprise, nous ne nous y attendions pas. En tant que Luxembourgeois, on a toujours un complexe d’infériorité. On est super heureux. Cela vient récompenser tout notre travail. C’est une première au Luxembourg.

À quel moment la plateforme est-elle intervenue?

Ils ont vu le résultat final, et ne sont pas entrés dans la deuxième saison au niveau de la production. Je pense que cela dépendra des audiences de la première. Mais ce sont des épisodes de 25 min, c’est un avantage.

De nouveaux horizons s’offrent aux œuvres luxembourgeoises.

Oui, même si faire une série est très compliqué. Cela se joue parfois à des petites choses. On était déjà contents que le résultat soit à la hauteur des ambitions. Car ce n’est pas évident avec ce budget. Nous tournons deux fois plus vite que pour un long métrage. C’est bien d’avoir ouvert la voie, on va voir comment cela va influencer la suite.

Comment avez-vous travaillé sur l’écriture et sur la réalisation?

Il faut travailler plus vite, appréhender le tournage différemment, accumuler de la matière, optimiser les plans. Le showrunner, Thierry Faber, est le chef de la série. J’y contribue énormément, mais ce n’est pas ma série. Sur le plateau, j’ai carte blanche, mais Thierry a le dernier mot. Nous travaillons très bien ensemble.

Avez-vous réalisé tous les épisodes?

Oui, même si ce n’est pas courant. C’était surtout une question pratique, d’organisation et de coût. Nous avons tourné comme sur un long métrage, sur 60 jours de tournage.

Le polar est-il plus que jamais une matière première pour la série?

Nous pensions que le polar ou le «krimi» en luxembourgeois était le meilleur moyen de faire une première série. Les spectateurs en sont très friands.

Comment s’annonce la deuxième saison?

La deuxième saison changera complètement de style, car nous ne voulons pas nous répéter. Ce sera plus urbain, à Luxembourg-Ville et les personnages seront plus complexes. On sera plus dans la réalité. Nous tournons cette fois dans quatre langues, et le casting est plus international.

Que vous inspire la puissance de feu de Netflix?

La salle doit continuer à exister et elle continuera, mais je pense qu’il peut y avoir aujourd'hui plus de liberté créative en travaillant pour une plateforme, car on est moins dépendant des entrées. Quand on voit le dernier film de Fincher, il y a plus de créativité que dans les blockbusters.

(Propos recueillis par Cédric Botzung/L'essentiel)