Après avoir enchaîné les rôles secondaires dans de nombreuses séries comme «Grey’s Anatomy», l’actrice de 33 ans est citée par plusieurs médias américains dans la liste des dix actrices à suivre en 2021. Elle est à l’affiche de «Minuit dans l’univers», de George Clooney, à voir dès le 23 décembre 2020 sur Netflix.

Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous faisiez partie de la liste des actrices à suivre en 2021?

Ce n’est pas trop tôt (rires). Je plaisante, car je n’ai jamais recherché la célébrité, même si cela fait plaisir d’être reconnue et appréciée. Je crois que c’est la série «Hunters» avec Al Pacino qui a changé les choses. Elle a énormément plu aux téléspectateurs. Avant cela, on m’arrêtait dans la rue car mon visage semblait familier, sans qu’on sache mon nom. Moi j’aime être un caméléon, alors cela m’arrange de passer plutôt inaperçue.

Avez-vous toujours voulu être comédienne?

Oui, mais je suis artiste avant tout. J’aime chanter, créer, jouer. Je suis passionnée par les compositions florales. J’avais même créé une petite société de fleurs pour vendre mes bouquets entre deux jobs d’actrice quand j’étais plus jeune.

Comment vous êtes-vous retrouvée dans ce film avec George Clooney?

Audition, chance, rencontre… Je venais de finir le tournage de «Little Fires Everywhere» avec Reese Witherspoon et Kerry Washington. Clooney est un vrai chef d’orchestre car il sait créer une relation de confiance en écoutant son équipe tout en étant un vrai réalisateur. Il est tout aussi charmant hors caméra d’ailleurs. «Minuit dans l’univers» est l’une des plus grosses productions que j’ai connues. Nous étions sur d’immenses plateaux à Londres et des décors gigantesques pour simuler l’espace et la navette.

Jouer dans «Minuit dans l’univers», qui se déroule en partie dans une navette spatiale, vous a-t-il donné envie de partir dans l’espace?

Pas du tout. J’adore avoir les deux pieds sur terre. Je prends l’avion car c’est indispensable pour ma carrière, mais je n’ai aucun désir d’aller voir dans les étoiles. C’était d’ailleurs intéressant d’incarner cette femme dans une navette. Cela n’a fait que me conforter dans l’idée qu’on doit prendre soin de notre planète pour y rester.

Quels sont vos projets pour 2021?

Travailler. Nicole Kidman m’a proposé un rôle en or dans sa prochaine minisérie, «Nine Perfect Strangers». J’incarne Delilah, une femme chargée d’aider un groupe d’étrangers à guérir de leurs problèmes mentaux et physiques dans un centre de repos.

Vous vous êtes récemment mariée avec l’acteur Marque Richardson. Comment deux artistes surmontent-ils l’époque du confinement?

Je vous avoue que les premiers mois ont été plutôt agréables car cette obligation de rester à la maison nous a permis d’être enfin tous les deux sans avoir à partir sur un tournage à l’autre bout du monde. Maintenant, nous avons une règle lorsque nous sommes séparés. Nous avons une soirée par semaine en vidéo sur Zoom où l’on reste des heures à discuter, dîner ensemble, même si nous sommes à des milliers de kilomètres l’un de l’autre.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)