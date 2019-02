Tubi, l'alternative gratuite à Netflix qui monte

Actuellement active aux Etats-Unis et au Canada, la plateforme de streaming vidéo Tubi pourrait bientôt venir bousculer Netflix en Europe. Cette alternative gratuite et légale au leader des services de vidéo à la demande a la particularité de se financer via la publicité et compte s'étendre à l'international.

La plateforme a été contrainte de bloquer son accès aux utilisateurs de l'Union européenne en raison du nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD). Mais elle promet d'y revenir, comme elle l'explique avec une pointe d'humour sur sa page d'accueil en citant la célèbre réplique d'Arnold Schwarzenegger dans le film «Terminator»: «I'll be back» («Je reviendrai», en anglais).

Plus de 180% de pub en 2018

Contrairement à Netflix, Tubi ne propose pas de contenus originaux, mais peut compter sur un catalogue riche de plus de 12 000 films et séries, soit le double par rapport à son grand concurrent. La plateforme de streaming vidéo affirme que son chiffre d'affaires publicitaire a augmenté de plus de 180% en 2018 et que le temps de visionnement a plus que quadruplé l'an dernier, malgré un modèle économique qui prévoit des coupures publicitaires.

Tubi a connu une hausse d'utilisation lorsque le service a été rendu disponible sur la plateforme Xfinity X1 de l'opérateur Comcast qui compte 20 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis, rapporte le magazine «Variety». L'app est aussi accessible sur la Fire TV d'Amazon, le boîtier Roku, iOS, Android, Chromecast, les téléviseurs Samsung, ainsi que les consoles Xbox et PlayStation.

Pour financer sa croissance, Tubi compte investir 100 millions de dollars cette année pour s'octroyer des licences d'émissions de télévision et de films.

