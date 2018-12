Fausses identités et manipulations au menu

La téléréalité a encore de beaux jours devant elle. Netflix va en produire une nouvelle pour la France. Celle-ci sera adaptée d’un programme britannique intitulé «The Circle», dont la saison 1 a été diffusée durant l’automne sur Channel 4. Son concept? Durant trois semaines, une quinzaine de candidats sont enfermés dans un immeuble londonien.

Vivant tous dans des appartements séparés, ils ne peuvent communiquer entre eux qu’à travers une plateforme sociale appelée «The Circle». Ces jeunes gens peuvent ainsi devenir amis, voire tomber amoureux. Mais ils peuvent aussi s’inventer une tout autre vie et s’octroyer une nouvelle identité en envoyant une fausse photo à leurs interlocuteurs. Dans cette version anglaise, Alex, l’un des participants, s’est fait passer pour une femme durant tout le jeu. Dans chaque épisode, les candidats, qui tentent d’être les plus populaires possible, se notent mutuellement.

Les deux mieux notés peuvent ainsi «bloquer» un de leurs rivaux, provoquant son élimination. Avant de quitter le show, le candidat éliminé a la possibilité de rencontrer le collègue de son choix et de tout savoir sur sa véritable identité. Lors de la première saison, le gagnant de «The Circle» a empoché 48 500 euros. «Réaliser une émission qui reflète les bons et mauvais côtés des réseaux sociaux me semblait être une idée excitante», s’est félicité le producteur, Stephen Lambert.

(L'essentiel/afp)