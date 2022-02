Gaspard Ulliel remplacé par Niels Schneider

Brutalement disparu le 19 janvier dernier après un accident de ski survenu la veille, Gaspard Ulliel a laissé derrière lui ses projets en cours. Notamment l’un des rôles principaux dans la série «Tikkoun», de Canal+.

Après avoir contacté Pierre Niney et Benjamin Voisin pour le remplacer, la chaîne a finalement opté pour Niels Schneider, indique bfmtv. Âgé de 34 ans, l’acteur qui est aussi le compagnon de Virginie Efira est à l’affiche de la série «Totems», diffusée actuellement sur Prime Video. Révélé en 2010 dans «Les Amours imaginaires», de Xavier Dolan, Niels Schneider avait travaillé avec Gaspard Ulliel sur les films «Un peuple et un roi», de Pierre Schoeller, et «Sibyl», de Justine Triet.

Inspirée du livre de Fabrice Arfi «D’argent et de sang», «Tikkoun» racontera ce que l'on a appelé l’arnaque du siècle< sur la taxe Carbone. Niels Schneider jouera un homme d’affaires et joueur de poker sulfureux, associé à des escrocs de haut vol. Il donnera la réplique à Vincent Lindon et Ramzy Bedia. La série est dirigée par Xavier Giannolli, réalisateur du grand favori aux César, «Illusions perdues».

Quant à Gaspard Ulliel, dont l’ex-compagne est récemment sortie de son silence, il sera à l’affiche de la série Marvel «Moon Knight», à découvrir sur Disney+ dès le 30 mars. Le tournage avec Oscar Isaac et Ethan Hawke avait été bouclé avant le drame.

(L'essentiel/MaG)