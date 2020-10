Bernard Montiel dézingue Laeticia Hallyday

Laeticia Hallyday s'est confiée dans l'émission «Sept à Huit» diffusée dimanche soir sur TF1. Très émouvantes, ses confidences n'ont visiblement pas été du goût de tout le monde. «Je vais lui décerner le César de la meilleure actrice», a lancé, en introduction, Bernard Montiel, lundi soir, sur le plateau de «Touche pas à mon poste». Le ton est donné!

Et l'animateur poursuit: «Déjà, elle n’a pas la même voix dans la vie. Là, elle est très mignonne, évidemment. Il faut avouer que c'était extrêmement émouvant si on se laisse piéger», sourit ce proche de Laura Smet. «Mais c'est quand même extrêmement choquant quand on sait bien tout ce qu'il s'est passé dans cette vie-là».

Absence de sincérité

Selon lui, «elle est venue juste pour faire la promotion de ce coffret qui sort vendredi prochain, uniquement pour ça», poursuit-il. «Elle ne veut plus venir en France. Elle en a rien à foutre de la France maintenant, elle veut vivre entre Saint-Barth et Los Angeles, ce que je peux comprendre».

Il met ensuite sa sincérité en doute quant à ses difficultés à retomber amoureuse: «Quand elle dit: "Je vais avoir du mal à toucher un autre homme"... Bon...». Et de balancer en conclusion: «Quand elle dit: "J’ai envie de continuer à faire vivre Johny dans le cœur des hommes"… Oui, comme ça elle pourra continuer à aller chez Chanel et dans les grands restaurants…». Bim! Une chose est sûre, ces deux-là ne passeront pas leurs prochaines vacances ensemble.

Bernard Montiel était au mariage de Laura Smet en juin 2019

