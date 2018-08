Ils découvrent l'un des premiers bus d'Aerosmith

L'histoire est relatée par nme.com et ne manque pas de piquant. Lors du tournage de leur émission TV, à Chesterfield, dans le Massachusetts, les animateurs et brocanteurs Frank Fritz et Mike Wolfe sont tombés sur un fourgon à l'abandon qui n'était rien d'autre que l'un des premiers tourbus utilisés par Aerosmith.

Le véhicule, un 1964 IH Metro Step Van, a été trouvé dans le jardin d'une ferme. Le propriétaire du lieu a indiqué que la fourgonnette était déjà là lorsqu'il avait acheté la bâtisse. Selon Ray Tabano, ancien membre d'Aerosmith, le groupe l'a utilisé il y a une quarantaine d'années. Le fourgon était leur «hôtel roulant».

Frank Fritz et Mike Wolfe ont acheté au fermier «l'une des pièces les plus importantes et les plus emblématiques de l'histoire du rock and roll» pour 25 000 dollars.

(L'essentiel/jde)