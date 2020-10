Viré de «Love Island» à cause de son passé

Noah Purvis est certainement le candidat qui aura passé le moins de temps dans «Love Island», émission de téléréalité diffusée sur CBS. Le jeune homme de 24 ans, qui espérait trouver l’amour et gagner les 100 000 dollars promis au vainqueur du jeu, a été discrètement exclu du programme après seulement 24 heures.

Interloqués, les téléspectateurs ont demandé des explications sur le départ soudain de Noah, forçant la chaîne à publier un communiqué dans lequel elle faisait savoir que le candidat avait fourni de fausses informations et que cela enfreignait les règles. Moyennement satisfaits par cette réponse laconique, les internautes se sont alors mis à fouiller le Net et ont mis la main sur ce que Noah Purvis avait voulu cacher: des films et photos réservés aux adultes.

Interrogé par TMZ, l’Américain a confirmé que c’était bien ses anciennes activités dans le milieu porno qui lui avaient valu d’être exclu de «Love Island». Il a néanmoins précisé qu’il n’avait pas caché volontairement avoir tourné des films X, mais qu’il avait simplement «oublié» qu’il avait fait cela. À l’époque, Noah Purvis avait travaillé dans ce milieu pour «se faire de l’argent» et espérait que cela lui permettrait d’être repéré par des producteurs.

